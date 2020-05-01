В Госдуме осудили отказ Украины принять помощь для Киево-Печерской лавры

Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин

Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов осудил отказ Украины принять гуманитарную помощь из России в условия пандемии коронавируса, отметив, что власти продемонстрировали "крайнюю беспомощность перед лицом радикалов"

Депутат рассказал РИА Новости, что во время пасхальных праздников православные верующие, организации и фонды России подготовили гуманитарную помощь для монахов, насельников Киево-Печерской лавры и всех киевлян, груз содержит не только маски, но и необходимые лекарства в период распространения коронавируса.

"Были подключены правозащитники, в частности, российским омбудсменом Татьяной Москальковой были проработаны вопросы доставки гуманитарной помощи, но проект был сорван из-за истеричной реакции представителей блока Порошенко, которые заявили, что эта помощь противоречит национальным интересам Украины и направлена на захват лавры", - сказал депутат.

По мнению парламентария, Украина отказалась от гуманитарного сотрудничества, которое является "единственным ключом к преодолению сложившегося кризиса".

"Режим продемонстрировал крайнюю беспомощность перед лицом радикалов, заблокировавших предоставление гуманитарной помощи, которое осуществлялось при поддержке уполномоченных по правам человека России и Украины. Власть, по сути, в интересах нацизма расписалась в полном отказе от защиты прав человека и свободы вероисповедания", - подчеркнул Гаврилов.

Ранее мэр Киева сообщил, что Киево-Печерская лавра закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. В лавре скончались два насельника: один от хронических заболеваний и тяжелой формы пневмонии, причина смерти второго устанавливается. В монастырь направлены мобильные рентгены и бригада медиков для проведения тестов на коронавирус. В УПЦ также заверили, что доступ верующих в лавру полностью прекращен.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, в котором обратилась за содействием в передаче гуманитарной помощи Киево-Печерской лавре от верующих России. Ответа от Денисовой не последовало, и Москалькова обратилась к ней повторно.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.