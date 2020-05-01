Российские туристы рассказали, собираются ли они в поездку после пандемии

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Примерно 14 процентов россиян, опрошенных сервисом путешествий, и после окончания пандемии никуда не поедут из-за боязни коронавируса, сообщает Туту.ру.

Эксперты спросили у пользователей про планы, когда ситуация с распространением заболевания нормализуется. В опросе, который проводился на сайте сервиса, приняли участие около тысячи респондентов.

Треть (35 процентов) заняли выжидательную позицию, они признались, что будут планировать путешествия после карантина.

Чуть меньше, 33 процента респондентов, не расстаются с мыслями о путешествиях. Они отслеживают ситуацию каждый день, ждут, когда мир снова откроет свои границы.