Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса

"Имитационное исследование показало, что щиток снижает непосредственное воздействие вируса на 92% на расстоянии от 1,80 сантиметра от зараженного", — отметили медики.

Специалисты уточнили, что масштабные исследования пока не проводились, но более ранние работы показали эффективность щитков для пациентов с гриппом.