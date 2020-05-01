Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы медицинским маскам, сообщает MedicalXpress.
По мнению специалистов из Университета Айовы, это средство защиты от COVID-19, которое уже используется многими медицинскими работниками, удобнее как в носке, так и с практической точки зрения. В частности, его можно использовать многократно, очищая мыльной водой или обычными дезинфицирующими средствами.
"Имитационное исследование показало, что щиток снижает непосредственное воздействие вируса на 92% на расстоянии от 1,80 сантиметра от зараженного", — отметили медики.
Специалисты уточнили, что масштабные исследования пока не проводились, но более ранние работы показали эффективность щитков для пациентов с гриппом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.