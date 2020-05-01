В Татарстане умер второй пациент с коронавирусом

По её информации, 18 апреля мужчина был госпитализирован в набережночелнинскую инфекционную больницу, с 21 апреля находился на лечении в стационаре городской больницы №2, где 25 апреля его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

За весь период в Татарстане зарегистрировано 894 заболевших коронавирусом. За последние сутки выписаны 12 выздоровевших, за весь период излечившихся от COVID-19 в республике 100 человек. По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров.