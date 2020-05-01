В Татарстане умер второй пациент с коронавирусом

КАЗАНЬ, 1 мая - РИА Новости. Второй житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Набережных Челнах, за последние сутки заразились ещё 71 человек, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"В Татарстане зарегистрирован второй случай смерти пациента с новой коронавирусной инфекцией. Тридцатого апреля в больнице в Набережных Челнах скончался житель Елабужского района 1953 года рождения", - сказала Галимова.
По её информации, 18 апреля мужчина был госпитализирован в набережночелнинскую инфекционную больницу, с 21 апреля находился на лечении в стационаре городской больницы №2, где 25 апреля его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
"Причина смерти: новая коронавирусная инфекция COVID-19 в тяжелой форме, внебольничная двусторонняя вирусная пневмония тяжелой степени тяжести. Имел хронические заболевания. Диагноз подтверждён экспертизой", - уточнила Галимова, выразив соболезнование родным и близким мужнины.
По словам собеседницы агентства, за сутки в республике подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции: 11 человек госпитализированы, 60 проходят лечение на дому, поскольку у них лёгкая или бессимптомная форма. Шесть случаев являются завозными, 65 – контакты с ранее заболевшими. В числе заболевших 11 несовершеннолетних (до 18 лет), 17 человек в возрастной группе от 30 до 50 лет, 16 человек – от 50 до 60 лет, 13 человек – от 18 до 30 лет, два человека старше 80 лет. Больше всего заболевших зарегистрировано в Казани – 28 человек, Зеленодольском районе – 11 человек. В настоящее время к аппаратам ИВЛ подключены четыре пациента.
За весь период в Татарстане зарегистрировано 894 заболевших коронавирусом. За последние сутки выписаны 12 выздоровевших, за весь период излечившихся от COVID-19 в республике 100 человек. По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.