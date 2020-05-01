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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T11:20
https://ria.ru/20200501/1570854323.html
В Нижегородской области умерли двое пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570839352_0:259:2770:1817_1036x0_80_0_0_f779745caefa6fbbb646be486981574f.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области умерли двое пациентов с COVID-19

11:20 01.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра
Медик карантинного центра
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Двое пожилых мужчин с коронавирусом умерли в Нижегородской области, число заболевших превысило 2 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее в Нижегородской области было зафиксировано 1944 случая заражения коронавирусной инфекцией, 228 излечившихся пациентов были выписаны из больницы, 12 человек умерли.
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"В регионе зафиксировано еще два летальных случая: у мужчин 81 года и 73 лет течение болезни осложнялось хронической сердечной недостаточностью. Всего число летальных случаев достигло 14", - говорится в сообщении.
На 1 мая в Нижегородской области подтверждено 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. "В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 2123 человек. 291 человек выздоровел и выписан. Всего протестирован 79761 человек", - отмечается в сообщении.
На данный момент 3686 человек в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 13 из них получили возможность самоизолироваться в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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