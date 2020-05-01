В Нижегородской области умерли двое пациентов с COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Двое пожилых мужчин с коронавирусом умерли в Двое пожилых мужчин с коронавирусом умерли в Нижегородской области , число заболевших превысило 2 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее в Нижегородской области было зафиксировано 1944 случая заражения коронавирусной инфекцией, 228 излечившихся пациентов были выписаны из больницы, 12 человек умерли.

"В регионе зафиксировано еще два летальных случая: у мужчин 81 года и 73 лет течение болезни осложнялось хронической сердечной недостаточностью. Всего число летальных случаев достигло 14", - говорится в сообщении.

На 1 мая в Нижегородской области подтверждено 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. "В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 2123 человек. 291 человек выздоровел и выписан. Всего протестирован 79761 человек", - отмечается в сообщении.

На данный момент 3686 человек в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 13 из них получили возможность самоизолироваться в обсерваторе.