Новые случаи COVID-19 выявили в 23 муниципалитетах Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Новые случаи коронавируса установлены сразу в 23 муниципалитетах Новые случаи коронавируса установлены сразу в 23 муниципалитетах Свердловской области , сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

"Зарегистрировано еще 232 случая COVID-19 на Среднем Урале. Новые случаи лабораторно подтверждены специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Арамильского городского округа, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Дегтярска, поселка Еланский, Ирбита и Ирбитского района, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Полевского, Ревды, Серова, Сысерти, Тавды и Талицкого района", - говорится в сообщении.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в областном центре (плюс 87 человек). Также в статистику (плюс 114) вошли граждане, прибывшие в составе организованной группы в санаторий в Камышловском районе и изолированные там, и заболевшие из числа персонала учреждения.

Всего на данный момент в регионе подтверждено 935 случаев коронавирусной инфекции.

Состояние 19 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 62 человек - как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. Выписано из стационара еще 25 пациентов - общее число выписанных составляет 150, уточняет штаб.