Певица Шакира пожертвовала маски и аппараты ИВЛ родному городу в Колумбии

"Город вновь получит знак, что всегда остается в сердце Шакиры. В этой сложной ситуации, которую переживает город из-за пандемии COVID-19, всемирно известная певица присоединяется к кампании "Я солидарна, я Барранкилья", жертвуя необходимые вещи, чтобы позаботится о здоровье пациентов и добиться их выздоровления", - говорится на сайте.