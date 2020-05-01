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2020-05-01T11:16
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Мишустин поздравил россиян с Праздником весны и труда
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РИА Новости

Мишустин поздравил россиян с Праздником весны и труда

11:16 01.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал праздник весны и труда днем, который объединяет всех, кто привык к напряженной и созидательной работе.
"Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с 1 мая. Этот весенний праздник имеет богатую историю. Его отмечают люди самых разных возрастов и профессий во многих странах мира. Он объединяет всех, кто привык к напряженной и созидательной работе, способен добиваться успехов честным и добросовестным трудом", - говорится в поздравлении Мишустина, которое зачитал председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в ходе Профсоюзной переклички.
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Согласно телеграмме, именно эти принципы заложены в основу дня международной солидарности трудящихся, который стал символом борьбы за права, надежды на социальную справедливость.
В поздравлении премьер-министра отмечена значимая роль, которую играет в отстаивании законных интересов работников Федерация независимых профсоюзов России. "Это важнейший общественный институт, который участвует в совершенствовании современного трудового законодательства, поддерживает конструктивный диалог с органами власти и деловыми кругами. Федерация многое делает для сохранения рабочих мест, создания безопасных условий труда, охраны здоровья людей на работе. Желаю вам крепкого здоровья и всего наилучшего", - добавляется в поздравлении.
Шмаков поблагодарил премьер-министра за поздравление и пожелал ему легкого течения болезни.
В четверг Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что его тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и.о. премьера своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. премьера Белоусова.
Участники первомайской демонстрации на Красной площади
1 мая, 02:25
Праздник весны и труда
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Михаил МишустинМихаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииВладимир ПутинПраздник весны и трудаОбщество
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