Мишустин поздравил россиян с Праздником весны и труда

Согласно телеграмме, именно эти принципы заложены в основу дня международной солидарности трудящихся, который стал символом борьбы за права, надежды на социальную справедливость.

В поздравлении премьер-министра отмечена значимая роль, которую играет в отстаивании законных интересов работников Федерация независимых профсоюзов России. "Это важнейший общественный институт, который участвует в совершенствовании современного трудового законодательства, поддерживает конструктивный диалог с органами власти и деловыми кругами. Федерация многое делает для сохранения рабочих мест, создания безопасных условий труда, охраны здоровья людей на работе. Желаю вам крепкого здоровья и всего наилучшего", - добавляется в поздравлении.