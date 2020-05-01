Найден способ борьбы с неизлечимым раком

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Группа ученных из Группа ученных из Гарвардского университета (США) во главе с Самиром Митраготри создали и опробовали на организме мышей микрочастицы, позволяющие иммунной системе эффективнее бороться с опухолями. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте университета.

Исследователи сконструировали частицу, которая должна была помочь макрофагам. Эти иммунные клетки убивают зараженные, однако опухоли могут изменить их фенотип и "переманить" на свою сторону. В зависимости от окружающих их микрочастиц макрофаги выбирают направление действия — они либо поглощают патогены (фенотип М1), либо регулируют рост ткани (фенотип М2). Опухоли обладают факторами, способными переключить макрофаг на нужный им фенотип, что в итоге способствует их росту и распространению метастазов.

Чтобы направить макрофаги на полезный противовоспалительный фенотип М1, ученые создали для них "рюкзак" из микрочастиц, цепляющийся полимерами к клетке сверху. Он состоит из гидрофильного поливинилового спирта, в котором растворен интерферон гамма. Это вещество переключает фенотип и обладает собственными противоопухолевыми свойствами.

Клетки с "рюкзаком" протестировали на культуре макрофагов, а также на мышах, которым пересадили агрессивную форму опухоли молочной железы. В первом случае внедрение микрочастиц привело к желаемому результату — макрофаги приобрели фенотип М1 и удерживали его в течение как минимум двух дней. Более того, интерферон гамма поспособствовал "возвращению" активированных опухолью макрофагов на сторону борьбы с патогенными частицами.