Парламент Азербайджана одобрил кандидатуру нового генпрокурора

БАКУ, 1 мая – РИА Новости. Парламент Парламент Азербайджана одобрил кандидатуру Кямрана Алиева на должность генпрокурора, передает корреспондент РИА Новости в пятницу.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул на должность генерального прокурора начальника главного управления по борьбе с коррупцией Кямрана Алиева.

На заседании Милли Меджлиса в пятницу был рассмотрен вопрос "О согласии на назначение на должность Генерального прокурора Азербайджанской Республики". Вопрос был вынесен на голосование и принят.

В 1987 году Кямран Алиев с отличием окончил юридический факультет Иркутского государственного университета, после чего получил назначение на должность следователя в Читинской транспортной прокуратуре. Затем Кямран Алиев работал старшим следователем в Транспортной прокуратуре Забайкалья.