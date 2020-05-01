Парламент Азербайджана одобрил кандидатуру нового генпрокурора

БАКУ, 1 мая – РИА Новости. Парламент Азербайджана одобрил кандидатуру Кямрана Алиева на должность генпрокурора, передает корреспондент РИА Новости в пятницу.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул на должность генерального прокурора начальника главного управления по борьбе с коррупцией Кямрана Алиева.
На заседании Милли Меджлиса в пятницу был рассмотрен вопрос "О согласии на назначение на должность Генерального прокурора Азербайджанской Республики". Вопрос был вынесен на голосование и принят.
В 1987 году Кямран Алиев с отличием окончил юридический факультет Иркутского государственного университета, после чего получил назначение на должность следователя в Читинской транспортной прокуратуре. Затем Кямран Алиев работал старшим следователем в Транспортной прокуратуре Забайкалья.
В 1990-1993 года Кямран Алиев учился в аспирантуре Научно-исследовательского института Генпрокуратуры СССР (затем Российской Федерации – ред.). В 1993 году защитил диссертацию и получил степень кандидата юридических наук, после чего получил перевод на работу в органы прокуратуры Азербайджана. С 2007 года Кямран Алиев возглавлял главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, а в 2014 году получил еще и должность замгенпрокурора.