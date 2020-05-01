В Армении число заразившихся коронавирусом выросло до 2148 человек

ЕРЕВАН, 1 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 82 и достигло 2148, еще один пациент скончался, сообщается в пятницу на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В четверг вторник власти республики сообщали о 2066 подтвержденных случаях коронавируса и 32 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 2148 случаев коронавируса. Излечились 977 пациентов. Скончались 33 человека", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что на лечении находятся 1136 пациентов, проведено 22 177 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.