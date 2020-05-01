Не верю! Таксист избил за QR-код, вирус из “Вектора”, Ким Чен всё?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
02:42 “Таксист избил клиентку из-за неработающего QR-кода” (на самом деле нет). Как часто обвинения бывают фейковыми.
08:40 “Готов отказаться от Нобелевской премии, если Китай докажет, что вирус не создан искусственно”. Как многие “повелись” на фейк о Нобелевском лауреате из Японии
11:20 Так что же с Кимом? Разбираем новые странные версии “исчезновения” лидера КНДР
15:40 Турецкие отели из-за вируса отменят “все включено”? Как это опровергают турецкие отельеры ( и верим ли мы в это)
17:59 Почему все обсуждают, что дистанционку хотят сделать постоянной (откуда это пошло, и есть ли здесь хоть доля правды)
22:38 Фейк про то, что коронавирус искусственно создали в новосибирской лаборатории "Вектор": как понять, что это неправда
Актуальная статистика и ссылки на "зараженные" проверенными фактами подкасты публикуются каждый день на сайте ostanovirus.ru.
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Гости эпизода: Илья Новокрещенов, Елена Истягина-Елисеева, Наталья Лозинская, Константин Асмолов
Монтаж Андрея Темнова
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