“Таксист избил клиентку после того, как у нее на пропуске не сработал QR-код”: разбираем, как часто такие обвинения оказываются фейками? Откуда пошли спекуляции, что “дистанционку” для школьников оставят навсегда? Правда ли, что в Турции больше не будет “все включено”? И вместе с экспертом по Корее оцениваем самые яркие выдумки про Ким Чен Ына.

Не верю! Таксист избил за QR-код, вирус из “Вектора”, Ким Чен всё?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

02:42 “Таксист избил клиентку из-за неработающего QR-кода” (на самом деле нет). Как часто обвинения бывают фейковыми.

08:40 “Готов отказаться от Нобелевской премии, если Китай докажет, что вирус не создан искусственно”. Как многие “повелись” на фейк о Нобелевском лауреате из Японии

11:20 Так что же с Кимом? Разбираем новые странные версии “исчезновения” лидера КНДР

15:40 Турецкие отели из-за вируса отменят “все включено”? Как это опровергают турецкие отельеры ( и верим ли мы в это)

17:59 Почему все обсуждают, что дистанционку хотят сделать постоянной (откуда это пошло, и есть ли здесь хоть доля правды)

22:38 Фейк про то, что коронавирус искусственно создали в новосибирской лаборатории "Вектор": как понять, что это неправда

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