Почти 84% новых заболевших в Москве младше 65 лет

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Почти 84% новых заболевших в Почти 84% новых заболевших в Москве находятся в возрасте младше 65 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В столице за сутки подтвержден 3561 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 57 300 случаев коронавируса.

"Сорок процентов среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 6,2% – старше 80 лет. Также 7,3% среди заболевших - дети", - отметили в штабе.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В штабе напомнили, что под симптомами ОРВИ может скрываться новая коронавирусная инфекция, которая может протекать как в легкой форме, так и приводить к тяжелым последствиям для здоровья и жизни. Заниматься самолечением опасно, и при первых признаках заболевания необходимо вызвать врача.

До 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.