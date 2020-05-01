В Пензенской области разрешили работу моек и шиномонтажей

САРАТОВ, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев с пятницы снял введенный из-за угрозы распространения коронавируса запрет на работу станций техобслуживания, моек и шиномонтажей, сообщила пресс-служба главы региона.

Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить лицевые маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.

"Согласно документу (постановлению губернатора), руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по техническому обслуживанию, мойке, шиномонтажу автотранспортных средств, с 1 мая разрешено организовать работу", - говорится в сообщении.

Всего в области с 17 марта по 30 апреля лабораторно подтверждены 406 случаев коронавируса. Семь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, вылечились от этой инфекции 132 человека.