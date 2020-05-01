Додон заявил, что Молдавия может полностью запретить экспорт зерна

По словам президента, столь сильной засухи в республике не было давно, поэтому он обратился к правительству с просьбой найти источники дополнительной поддержки для сельского хозяйства. Помимо этого, Додон предложил политикам запустить кампанию "Покупаем местную продукцию!".

По данным Государственной гидрометеорологической службы Молдавии, прошедшая зима в республике была "аномально теплой и с недобором осадков". На большей части страны за зиму выпало от 40% до 70% осадков от нормы. Весной ситуация не изменилась, на сегодняшний день засуха наблюдается более чем на 80% территории страны, из-за чего объявлен "желтый код" метеорологической опасности.