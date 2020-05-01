В России зарегистрировали тест-систему для выявления антител к COVID-19

Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу. Архивное фото

Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российская тест-система для выявления антител к коронавирусу получила государственную регистрацию, сообщило Российская тест-система для выявления антител к коронавирусу получила государственную регистрацию, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство , которое ее разработало.

В неделю планируется выпускать до 100 тысяч тест-систем.

С начала апреля московские врачи в качестве экспериментальной методики лечения тяжелых больных с COVID-19 используют переливание плазмы крови переболевших пациентов с антителами к заболеванию.

Потенциальными донорами плазмы могут стать люди в возрасте 18-55 лет, переболевшие коронавирусом в нетяжелой форме и не имеющие противопоказаний для донорства компонентов крови.

По ситуации на 1 мая в России COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), скончались 1169 пациентов, поправились 13 220.