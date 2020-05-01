В России зарегистрировали тест-систему для выявления антител к COVID-19

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российская тест-система для выявления антител к коронавирусу получила государственную регистрацию, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство, которое ее разработало.
В неделю планируется выпускать до 100 тысяч тест-систем.
С начала апреля московские врачи в качестве экспериментальной методики лечения тяжелых больных с COVID-19 используют переливание плазмы крови переболевших пациентов с антителами к заболеванию.
Потенциальными донорами плазмы могут стать люди в возрасте 18-55 лет, переболевшие коронавирусом в нетяжелой форме и не имеющие противопоказаний для донорства компонентов крови.
По ситуации на 1 мая в России COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), скончались 1169 пациентов, поправились 13 220.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.