Додон не видит основания для переноса президентских выборов

КИШИНЕВ, 1 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не видит причин для отмены или переноса президентских выборов в этом году, поэтому процедура голосования пройдет в период с 23 октября по 23 ноября.
"Президентские выборы состоятся в этом году, я не вижу никаких предпосылок, чтобы их отменить или перенести на следующий год. Они состоятся по действующей системе — это будут прямые президентские выборы, которые пройдут в период с 23 октября по 23 ноября", - заявил Додон в эфире видеообращения, размещенном на его странице в Facebook.
Президент отметил, что точную дату выборов должен назначить парламент. При этом сам Додон сообщит, будет ли он участвовать в выборах, после того, как удастся преодолеть кризис из-за пандемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.