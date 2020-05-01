Ирак столкнулся с проблемами при сокращении добычи нефти

"Переговоры с иностранными компаниями все еще продолжаются, и мы стремимся заключить соглашения с ними о сокращении добычи, не нанося финансового ущерба Ираку", - цитирует агентство источник в Basra Oil Co. Переговоры сосредоточены на общих объемах сокращения со стороны каждой компании и их графике.