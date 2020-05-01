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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-01T11:08
https://ria.ru/20200501/1570853615.html
Ирак столкнулся с проблемами при сокращении добычи нефти
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569785002_0:0:2786:1567_1036x0_80_0_0_9863bceeaa3ccb3f740ffb44643ac42c.jpg
РИА Новости

Ирак столкнулся с проблемами при сокращении добычи нефти

11:08 01.05.2020
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© REUTERS / Essam Al SudaniНефтяное месторождении Нахр Бин Умар в Басре, Ирак
Нефтяное месторождении Нахр Бин Умар в Басре, Ирак
© REUTERS / Essam Al Sudani
Нефтяное месторождении Нахр Бин Умар в Басре, Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ирак может не прийти к сокращению добычи нефти, о чём условился в рамках договорённостей ОПЕК+, на 1 миллион баррелей в сутки из-за трудностей в переговорах с иностранными нефтяными компаниями, работающими на его территории, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Поясняется, что, в частности, министерство нефти страны поручило местной нефтекомпании Basrah Oil Co сократить добычу как минимум на 700 тысяч баррелей с ее месторождений, включая те, что управляются компаниями Ирака. Но агентство отмечает, что на данный момент такие крупные компании, как британская BP, американская ExxonMobil, российская "Лукойл" и итальянская Eni сопротивляются призывам к сокращению добычи.
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"Переговоры с иностранными компаниями все еще продолжаются, и мы стремимся заключить соглашения с ними о сокращении добычи, не нанося финансового ущерба Ираку", - цитирует агентство источник в Basra Oil Co. Переговоры сосредоточены на общих объемах сокращения со стороны каждой компании и их графике.
"Большая часть добычи в Ираке поступает с месторождений иностранных компаний, и нам необходимо их сотрудничество, чтобы помочь выполнить соглашение ОПЕК+ о сокращении", - добавил источник.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьExxonMobilОПЕКBP Plc.Саудовская АравияИракЭкономика
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