В интернате в Саратовской области 30 человек заболели COVID-19

САРАТОВ, 1 мая - РИА Новости. Тридцать человек заразились коронавирусом в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе Тридцать человек заразились коронавирусом в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе Саратовской области , один из них госпитализирован, у остальных заболевание протекает бессимптомно, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в области с 19 марта по 30 апреля были лабораторно подтверждены 438 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 52 человека. В числе умерших пожилая женщина с коронавирусом, которая проживала в Черкасском психоневрологическом интернате, причиной ее смерти, по данным минздрава области, стало хроническое сердечное заболевание. В минсоцзащиты области РИА Новости ранее заявили, что COVID-19 в этом интернате выявлен среди медработников и проживающих, но заболевание у них протекает бессимптомно.

"На 9.00 (8.00 мск) 1 мая в регионе лабораторно подтверждены еще 49 новых случаев заражения…. Основное количество заболевших - 30 человек - Вольский район, ПНИ (психоневрологический интернат), из них у 29 человек заболевание протекает бессимптомно, один человек госпитализирован", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что помимо психоневрологического интерната в Вольском районе в области семь новых случаев коронавируса зарегистрировано в Ершовском, по три случая - в Саратовском, Ртищевском, Балаковском, по одному - в Балашовском, Аркадакском районах области и в Саратове.

"Подавляющее (новых зараженных) большинство - 47 случаев - контактные, два человека прибыли из Москвы с симптомами ОРВИ. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три случая; 15-17 лет - два случая; 18-19 лет - пять случаев; 30-39 лет - три случая; 40-49 лет - 11; 50-59 лет - 12; 60-64 года - три; старше 65 - 10 случаев. Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц… определен", - отмечается в сообщении.

В оперштабе добавили, что в области за сутки выздоровел еще 21 человек, в результате общее число вылечившихся от COVID-19 выросло до 73.

Власти области с 28 марта по 11 мая на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить лицевые маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы закрыты на карантин.