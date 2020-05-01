Крупнейшие авиакомпании в США обяжут пассажиров носить маски

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Несколько крупнейших американских авиакомпаний объявили, что на борту их самолетов в связи с распространением коронавируса COVID-19 пассажирам нужно будет носить маски, сообщает телеканал Несколько крупнейших американских авиакомпаний объявили, что на борту их самолетов в связи с распространением коронавируса COVID-19 пассажирам нужно будет носить маски, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявления перевозчиков.

Начиная с понедельника, маски должны будут носить пассажиры авиакомпаний Delta и United. Согласно новым правилам Delta, маски или другие уборы, закрывающие лицо, станут обязательны для ношения в зоне регистрации, посадки, зале ожидания премиум-класса и в течение всего полета на борту, за исключением принятия пищи.

С 11 мая подобные правила вводит авиакомпания American Airlines, с 8 мая - Frontier Airlines. Ранее о таких мерах заявила JetBlue Airways. Она стала первой крупной американской авиакомпанией, которая обязала пассажиров носить маски. Как отмечает телеканал, перевозчики также требуют, чтобы маски носили бортпроводники.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.