На востоке Хомса произошла атака на военный объект

"Совершена атака на один из военных объектов на востоке Хомса. Что за атака, пока неизвестно. Она привела к взрывам и выбросу столбов черного дыма и разрыву снарядов в его окрестностях. Это привело к ранению проходящих мимо людей", - сказал Барази.