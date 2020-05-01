На востоке Хомса произошла атака на военный объект

БЕЙРУТ, 1 мая - РИА Новости. Атака на склад боеприпасов произошла в городе Хомс в Сирии, есть раненые среди мирных граждан, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на губернатора провинции Хомс Талала Барази.
"Совершена атака на один из военных объектов на востоке Хомса. Что за атака, пока неизвестно. Она привела к взрывам и выбросу столбов черного дыма и разрыву снарядов в его окрестностях. Это привело к ранению проходящих мимо людей", - сказал Барази.
Ранее Барази сообщил сирийскому государственному телеканалу "Сурия Фадаия", что атакован склад боеприпасов сирийской армии.