Собянин поздравил москвичей с 1 мая

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с праздником 1 мая, отметив свою уверенность, что вместе, оберегая себя и близких от коронавируса, можно преодолеть пандемию.
Праздник весны и труда отмечается в пятницу.
Как отметил мэр, 1 мая всегда встречают с весенним настроением и с трудовыми успехами, но сегодня москвичи живут в условиях ограничений, оберегая тем самым себя и близких от распространения коронавируса.
"Дорогие москвичи, я желаю вам крепкого здоровья и поздравляю с Первым мая. Я уверен, мы вместе преодолеем эти испытания, и счастливая, спокойная жизнь вернется в наш город. Парки, городские улицы и кафе вновь с радостью будут встречать москвичей!", - написал Собянин в Twitter.
Мэр отметил, что многие люди продолжают много и тяжело работать, это те, кто сохраняет и поддерживает жизнь в городе: медики, волонтеры, энергетики, транспортники, другие городские службы, которые работают круглые сутки.
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