Госпиталь для ветеранов войн в Москве принял более тысячи человек

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более тысячи пациентов с подозрением на COVID-19 зарегистрировано в московском госпитале для ветеранов войн, перепрофилированном для больных Более тысячи пациентов с подозрением на COVID-19 зарегистрировано в московском госпитале для ветеранов войн, перепрофилированном для больных коронавирусом , при этом 450 уже выздоровели, сообщает департамент здравоохранения столицы.

"За месяц с момента перепрофилирования госпиталь для ветеранов войн №3 департамента здравоохранения Москвы , расположенный на севере-востоке столицы, принял в общей сложности более тысячи пациентов с подозрением на коронавирус, при этом порядка 450 пациентов с подтвержденным коронавирусом были вылечены и выписаны из стационара", - говорится в сообщении на сайте депздрава.

Уточняется, что госпиталь оборудован всем необходимым для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. В помещениях основного лечебного корпуса была выполнена перепланировка, разграничены "чистые" и "грязные" зоны, установлены новые санпропускники с раздельными входами и выходами для медицинского персонала, препятствующие распространению инфекции – это гарантирует безопасность пациентов и медиков. В палаты реанимации и интенсивной терапии был обеспечен доступ медицинских газов, кислородом обеспечены все койки в палатных отделениях.

"В госпитале есть современное приемное отделение, а для выписки пациентов обеспечен отдельный шлюзовой выход. В корпусе функционируют высокотехнологичные кабинеты компьютерной томографии и эндоскопии. Для пациентов обеспечено сбалансированное многоразовое питание, в палатах есть индивидуальные санузлы. В госпитале установлены системы обеззараживания помещений. В распоряжении врачей – необходимые медикаменты, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие, антисептические средства и средства индивидуальной защиты", - добавили в ведомстве.

Согласно сообщению, в штате госпиталя только высококлассные специалисты – терапевты, пульмонологи, кардиологи, эндокринологи, реаниматологи, эпидемиологи и другие. Для оказания консультативной и специализированной помощи сформированы бригады квалифицированных врачей.