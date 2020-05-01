В России за сутки от COVID-19 выздоровел 1601 человек

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Число выздоровевших за сутки от COVID-19 в РФ составило 1 601 человек, всего выписаны 13 220, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За прошедшие сутки выписан 1 601 человек... Итого выписано за все время: 13 220", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки в Москве выписан 631 человек, в Чечне - 104, в Нижегородской области - 63, в Красноярском крае и Оренбургской области - по 60 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.