В России выявили 7933 новых случая заражения коронавирусом

Медик везет в инвалидном кресле пациента, доставленного бригадой скорой помощи в карантинный центр в Коммунарке

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В России за сутки COVID-19 заболели 7933 человека, это самый большой прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением В России за сутки COVID-19 заболели 7933 человека, это самый большой прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса

Отмечается, что у 44,5% новых инфицированных не было клинических проявлений.

Больше всего новых случаев в Москве — 3561 человек. В Московской области зарегистрировали 797 заболевших, в Санкт-Петербурге — 349.

За сутки от заболевания умерли 96 человек, выздоровел 1601 пациент.

Таким образом, всего на 1 мая в России COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), скончались 1169 пациентов, поправились 13 220.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировали около 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 218 тысяч человек умерли.

Согласно подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, СМИ и других источников, число инфицированных в мире превышает 3,25 миллиона, умерли более 233 тысяч человек.

По числу зараженных Россия находится на восьмом месте. На сегодня самая тяжелая обстановка в США — там более миллиона заболевших, далее идут Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия и Турция.

Как сообщалось 28 апреля, по подсчетам российского оперштаба и Университета Джонса Хопкинса, в России самый низкий уровень смертности от COVID-19 среди стран первой десятки по числу заболевших.