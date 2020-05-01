Число жертв коронавируса в Молдавии выросло до 119

"На сегодняшний день 1272 человека были вылечены, также, к сожалению, зарегистрировано 119 смертей из-за COVID-19", - заявила Думбрэвяну.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.