Число жертв коронавируса в Молдавии выросло до 119

КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Еще три пациента, инфицированных новым коронавирусом, скончались в Молдавии в ночь на пятницу, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 119, сообщила на брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Ранее власти Молдавии сообщили о 3897 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число скончавшихся достигло 116.
"На сегодняшний день 1272 человека были вылечены, также, к сожалению, зарегистрировано 119 смертей из-за COVID-19", - заявила Думбрэвяну.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.