На Украине за сутки выявили 455 случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 1 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом COVID-19 на Украине за сутки выросло на 455 человек - до 10 861, еще 11 больных скончались, всего жертв 272, сообщила пресс-служба минздрава страны.
В четверг было зафиксировано 540 новых случаев за сутки. По состоянию на четверг было известно о 10406 заболевших, из которых 717 ребенка и 2063 медика, выздоровели 1238 человека, а 261 человек умер.
"По состоянию на 9.00 (время совпадает с мск - ред.) 1 мая в Украине 10 861 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 272 летальных, 1 413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев", - информирует минздрав страны в Telegram-канале "Коронавирус.инфо".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.