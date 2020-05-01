В Свердловской области с 1 мая установили особый противопожарный режим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Особый противопожарный режим установлен с 1 мая на территории Особый противопожарный режим установлен с 1 мая на территории Свердловской области , в рамках этого режима запрещено в том числе приготовление шашлыков в мангалах, сообщает в пятницу ГУМЧС по региону.

"На территории Свердловской области с 1 мая установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства Свердловской области 30 апреля подписал губернатор Евгений Куйвашев ", - говорится в сообщении.

В период действия особого противопожарного режима на территории области запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности, стерни, соломы, порубочных остатков, разведение костров, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях. Также запрещено проводить любые пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, в населенных пунктах, землях промышленных предприятий, землях обороны и землях другого специального назначения.

Министерству природных ресурсов и экологии области дано право ограничивать или запрещать пребывание людей и въезд частного транспорта на территории природных и лесных парков. В границах муниципальных образований право ограничивать или запрещать вход и въезд частного транспорта в лес дано органам местного самоуправления, отмечает ГУМЧС.

Специалисты МЧС совместно с представителями администраций муниципальных образований, полиции, работниками лесного хозяйства усилят патрулирование территорий, в том числе с помощью беспилотников, для пресечения нарушений требований особого противопожарного режима и предупреждения пожаров.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа: на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностное лицо - от 15 до 30 тысяч рублей; на юридическое лицо - от 200 до 400 тысяч рублей.