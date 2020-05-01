Курганские власти разрешили продажу алкоголя накануне 9 мая

Как сообщала ранее пресс-служба правительства региона, в Курганской области приостанавливается розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво, с 30 апреля по 10 мая.

Оперштаб напоминает, что запрет связан в первую очередь с пожароопасным периодом: большая часть возгораний происходит по вине граждан, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.