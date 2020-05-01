В Крыму число случаев заражения коронавирусом достигло ста

Всего в республике зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции, 21 из которых завезен из-за границы, 10 – из других регионов РФ, 69 случаев – местные, указывают власти.

Аксенов в среду подписал изменения в указ от 17 марта, согласно которым сроки самоизоляции для жителей республики продлеваются до 11 мая. Аксенов также обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.