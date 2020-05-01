В Крыму число случаев заражения коронавирусом достигло ста

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Крыму достигло 100, за сутки зафиксировано еще восемь случаев, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"За 30 апреля в республике Крым зарегистрировано восемь новых случаев коронавирусной инфекции. Семь заболевших выявлены в результате противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга по ранее подтвержденным случаям COVID-19", - написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Четыре случая связаны с семейными очагами, двое – медработники, выявленные при обследовании как контактные лица. Одна из них прибыла с Украины и была обследована на десятый день медицинского наблюдения в соответствии с действующими протоколами. Еще одна заболевшая – медицинский работник, которая обратилась самостоятельно с симптомами респираторных инфекций, отметил глава Крыма.
Всего в республике зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции, 21 из которых завезен из-за границы, 10 – из других регионов РФ, 69 случаев – местные, указывают власти.
Аксенов в среду подписал изменения в указ от 17 марта, согласно которым сроки самоизоляции для жителей республики продлеваются до 11 мая. Аксенов также обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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