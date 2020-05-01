Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Умер вице-премьер правительства Крыма Павел Королев, сообщил глава региона Сергей Аксенов на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.
"Сегодня утром скончался наш коллега, заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович. Он приехал в Крым из столицы, очень много сделал для республики".
Причину смерти глава республики не назвал.
Королеву в феврале исполнилось 60 лет. С 2012 по 2016 год он работал заместителем министра экономического развития России, а в конце 2016-го занял пост заместителя председателя Совета министров Крыма.
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