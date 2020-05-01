В Чехии третий день растет число заболевших COVID-19

ПРАГА, 1 мая – РИА Новости. Третий день подряд в Третий день подряд в Чехии растет число заболевших коронавирусом, в четверг их зафиксировано 103, всего больных 4132, сообщила утром в пятницу пресс-служба минздрава.

"Число больных коронавирусом в республике снижалось, начиная с 11 апреля и до 27 апреля, достигнув показателя 41 новый больной за день. Однако со вторника наблюдается рост заболеваний, в четверг их количество снова превысило 100 случаев, достигнув отметки 103 за день", - говорится в сообщении.

С 11 по 27 апреля актуальное число болеющих снизилось примерно до 4 тысяч человек, однако за последние три дня поднялось до 4132 человек. Общее число заразившихся с 1 марта составляет 7682 человека, выздоровели 3314 человек, скончались 236. В целом в стране проведено 242 тысячи тестирований.

Ранее премьер Андрей Бабиш предположил возможный рост числа больных COVID-19 на этой неделе, поскольку к этому времени как раз проходит инкубационный период заражений, которые могли получить некоторые люди во время чересчур свободного празднования 10-13 апреля католической Пасхи.