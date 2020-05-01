В московском центре "Вороновское" лечатся 183 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 200 пациентов находятся на лечении в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", из них 183 - с COVID-19, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 1 мая состоит на лечении 201 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 189, подтверждённых с COVID – 183, с кислородной поддержкой – 114, на ИВЛ – семь", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
Также он добавил, что за сутки в "Вороновское" поступило 13 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.