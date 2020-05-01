Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 566

ТБИЛИСИ, 1 мая – РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом в Количество зараженных коронавирусом в Грузии достигло 566, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

Накануне сообщалось о 539 инфицированных, выздоровевших было 178.

"Подтвержденных случаев инфицирования – 566, среди них выздоровели - 184, смертельных случаев - шесть, в режиме карантина находятся 5243 человек, под наблюдением 550, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - сообщается на сайте.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, Нацбанка, беременные и дети.

Введены ряд ограничений, в том числе на функционирование транспортных средств, закрыты торговые центры, рестораны, гостиницы, запрещен въезд и выезд в крупные города, с этой целью в масштабах всей страны установлены военные блокпосты. Почти все жители при возможности перешли на дистанционный режим работы, ученики - на дистанционное обучение. При этом с 27 апреля грузинские власти начали постепенно отменять ограничения: открылись аграрные рынки, разрешены онлайн-продажи, восстановлено движение легковых автомобилей.