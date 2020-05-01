В ДНР заявили об обстреле окраин Горловки со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу утром из минометов обстреляли поселок Гольмовский на окраине Горловки, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике, повреждены несколько домов, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 05.40 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли минометный огонь по населенному пункту Гольмовский. В направлении населенного пункта противником было выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, в результате обстрела повреждено несколько домов, автомобиль, линия электропередачи.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения в 40 километрах к северу от Донецка и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.