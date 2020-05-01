В Москве в ИКБ 2 проходят лечение более 180 человек с коронавирусом

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 180 человек с коронавирусом, в том числе 28 детей, проходят лечение в ИКБ 2 в Москве, сообщила главврач 2-й инфекционной больницы Светлана Краснова.
"На 01.05.2020 в больнице 641 человек (в том числе 19 в реанимации), из них 219 человек с COVID/189 случаев подтверждено лабораторно, из них: 28/20 детей, 32/17 беременных, рожениц и родильниц,17/девять человек в хирургическом отделении, 10/10 пациентов в реанимации (на ИВЛ семь)", - написала Краснова на личной странице в Facebook.
По ее словам, в больницу поступили 54 человека, из них 12 с COVID-19, выписаны 115 человек, из них 28 с выздоровлением по COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.