Виктор Бут рассказал о жизни в американской тюрьме во время пандемии

БАНГКОК, 1 мая – РИА Новости, Евгений Беленький. Российский предприниматель Российский предприниматель Виктор Бут , отбывающий 25-летний тюремный срок в США, рассказал в телефонном разговоре об эпидемии коронавируса в тюрьмах Америки и о том, как в тюрьмах США борются с инфекцией.

Россиянин устно ответил на отправленные ему электронной почтой вопросы РИА Новости во время очередного телефонного разговора с женой, Аллой Бут

"Во время разговора Виктор сказал, что письма по электронной почте идут сейчас неделями, так как, видимо, из-за эпидемии и самоизоляции на переводе и проверке писем заключенных работает меньше персонала, чем обычно", - сказала агентству жена предпринимателя.

"Виктор сообщил, что в федеральной тюрьме Мэрион в южной части штата Иллинойс , где он находится, нет ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией ни среди заключенных, ни среди персонала тюрьмы, в отличие от многих других федеральных тюрем, где не только многие заразились, но есть и погибшие", - сообщила Алла Бут.

Бут также сообщил, что в спецблоке Мэриона в последнее время немного изменился режим: если с начала эпидемии в США там была введена изоляция заключенных в камерах и выходить из них можно было только на два часа в день по специальному графику, то сейчас это время увеличено до трех часов и разрешено гулять во внутреннем дворике спецблока, откуда видно небо.

"Нам объяснили здесь, что изоляция в камерах и социальная дистанция введены во всех тюрьмах США, и везде, как и у нас здесь, заключенным разносят еду в пенопластовых коробках, в общие столовые никто не ходит", - рассказал Бут.

"Всем заключенным во всех тюрьмах добавили время на телефонные разговоры с родными и друзьями в порядке компенсации за отмену всех свиданий из-за коронавируса. Но нас в спецблоке коммуникационного контроля это не касается – у нас в любом случае ограниченные возможности для телефонной связи – один телефонный звонок в неделю, и минуты строго ограничены", - сказал он.

"В последние полтора месяца из-за эпидемии еще и почта не работает. За это время я не получил ни одного номера российских газет, выписанных для меня посольством в Вашингтоне , и ни одной книги", - добавил россиянин.

Тот факт, что в федеральной тюрьме Мэрион пока нет коронавируса, Бут объясняет местоположением тюрьмы.

"Южный Иллинойс – это сплошные заповедники и сельскохозяйственные земли, здесь между соседними домами минимум пара сотен метров, а максимум – несколько миль. Даже городок Мэрион, именем которого названа тюрьма – это, скорее, такое рассредоточенное на большой площади поселение, чем городок в привычном для нас смысле", - сказал россиянин.

"Коронавирус может попасть в тюрьму только извне. А в Мэрионе сотрудники тюрьмы, включая охранников, которые контактируют с нами каждый день, живут на большом расстоянии друг от друга, на фермах или в городке. Это, практически, и без эпидемии – нечто похожее на самоизоляцию, и это нас всех здесь спасает пока от инфекции", - сказал Бут.

Кроме того, сказал россиянин, в тюрьме строго соблюдается социальное дистанцирование при общении заключенных между собой, с охраной, и общении между работниками тюрьмы. И заключенные, и охранники обязаны носить маски, которые выдаются администрацией тюрьмы. Заключенный получает одну маску на неделю.

По данным Бюро тюрем США на 29 апреля, опубликованным на сайте организации, в американской системе федеральных тюрем подтверждены тестами 1534 случая заражения коронавирусом среди заключенных и 343 случая заражения персонала. На ту же дату зарегистрирована 31 смерть заключенного от коронавирусной инфекции. Полностью выздоровели пока 414 заключенных и 132 сотрудника федеральных тюрем.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".

Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.