В Германии число заболевших COVID-19 превысило 160 тысяч человек

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 160 тысяч, скончались почти 6,5 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха.
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным медиков, за сутки в ФРГ скончались 193 заразившихся коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 173 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составило 6481. Медики выявили вирус в общей сложности у 160 758 человек , прирост заболевших за прошедшие сутки составил 1639. С болезнью справились примерно 126,9 тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (42 489), Северном Рейне-Вестфалии (33 058) и Баден-Вюртемберге (31 919). В Берлине зафиксированы 5887 случаев заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.