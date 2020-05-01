В Германии число заболевших COVID-19 превысило 160 тысяч человек

По данным медиков, за сутки в ФРГ скончались 193 заразившихся коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 173 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составило 6481. Медики выявили вирус в общей сложности у 160 758 человек , прирост заболевших за прошедшие сутки составил 1639. С болезнью справились примерно 126,9 тысячи человек.