Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 16 тысяч

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера четверга возросло на 58 и достигло 16 004, один человек скончался, общее число умерших достигло 223, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на 09.00 пятницы, число больных коронавирусом в настоящий момент снизилось до 7023 человек. Число пациентов в тяжелом состоянии с вечера четверга не изменилось - 105, из них 83 человека нуждаются в искусственной вентиляции легких.
Кроме того, в течение ночи выздоровели 197 человек, общее число излечившихся составило 8758.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
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