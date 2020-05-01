Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 16 тысяч

По данным министерства на 09.00 пятницы, число больных коронавирусом в настоящий момент снизилось до 7023 человек. Число пациентов в тяжелом состоянии с вечера четверга не изменилось - 105, из них 83 человека нуждаются в искусственной вентиляции легких.