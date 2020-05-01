В Челябинской области умерли два пациента с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 1 мая – РИА Новости. Два пациента с Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Челябинской области за сутки, всего в регионе 578 случаев COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава региона.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области за время пандемии умерли четыре человека, из них три - от основного заболевания (COVID - сопутствующее). В регионе до 11 мая введен режим обязательной самоизоляции.

"На утро 1 мая в регионе подтверждены 578 случаев заболевания COVID-19 (плюс 31 новое подтверждение ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки умерло два человека. Один пациент - от онкологического заболевания (COVID-19 сопутствующее), второй пациент - от коронавирусной инфекции (пневмонии)", - говорится в сообщении.

Из общего числа заболевших 66 выздоровели и выписаны из больниц, ️шесть переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ, уточняется в сообщении.

Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение, указывает минздрав. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора , а также фиксируются по обращениям на горячую линию.