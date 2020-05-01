Более 520 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 520 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 57 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 28 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
"Состоит на лечении 527. Из них: с диагнозом пневмония - 520/99%, COVID подтвержденных 316/61%, на кислороде вне ОРИТ - 151/29%, в ОРИТ 57/11%, на ИВЛ 28/5%", - написал Проценко на своей странице в Facebook.
Проценко отметил, что за сутки в больницу поступили 64 человека, выписались - 74.
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