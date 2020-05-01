В Филатовской больнице в Москве лечатся более 930 человек с COVID-19

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 1300 пациентов лечатся в Филатовской больнице в Москве, коронавирус подтвержден у 933 из них, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1315. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1296. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 933. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 78. В ОРИТ: 150. На ИВЛ: 83", - написал Вечорко в Facebook.
Он подчеркнул, что за сутки выписано 211 пациентов, поступили - 162.