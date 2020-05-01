В ЛНР заявили о гибели одного мирного жителя из-за обстрелов в апреле

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области

ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб и один получил ранение в самопровозглашенной Родион Мирошник. Один мирный житель погиб и один получил ранение в самопровозглашенной Луганской народной республике в апреле из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу

Ранее представитель ЛНР в политподгруппе заявлял, что пять мирных жителей получили ранения в марте в ЛНР в результате обстрелов украинских силовиков и подрыва на минах.

"В апреле от обстрелов вооруженных формирований Украины в ЛНР один человек погиб и один ранен", - заявил Мирошник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.