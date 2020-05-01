В ЛНР заявили о гибели одного мирного жителя из-за обстрелов в апреле

ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб и один получил ранение в самопровозглашенной Луганской народной республике в апреле из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
Ранее представитель ЛНР в политподгруппе заявлял, что пять мирных жителей получили ранения в марте в ЛНР в результате обстрелов украинских силовиков и подрыва на минах.
"В апреле от обстрелов вооруженных формирований Украины в ЛНР один человек погиб и один ранен", - заявил Мирошник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.