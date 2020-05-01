В Австралии неизвестный с ножом ранил несколько человек на территории ТЦ

По словам другого очевидца, всего ранения получили до семи человек, в том числе женщина с коляской. Полиция, добавил он, попыталась обезвредить нападавшего при помощи электрошокера, но тот не сработал, поэтому полицейские выстрелили в него.

"Полиция может подтвердить, что в результате происшествия в торговом центре South Hedland Square скончался мужчина. Умерший - это человек, с которым в бой вступила полиция и который получил огнестрельное ранение... Несколько человек были ранены и сейчас находятся на лечении. Полиция проведет расследование относительно обстоятельств, при которых эти люди получили ранения", - говорится в заявлении полиции австралийского округа Пилбара.