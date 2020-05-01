Ученые смоделировали массовое распространение вируса

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Ученые из Университета Пердью в Ученые из Университета Пердью в США создали модель распространения вируса в самолете, показав, как один человек может заразить всех пассажиров. Об этом сообщает New York Post

Исследование проводилось совместно с инженерами Boeing с целью определить оптимальную схему вентиляции на борту в условиях пандемии. При этом условным зараженным стал человек с вирусом SARS , однако специалисты отмечают, что модель актуальна и для других вирусных инфекций.

Визуализация демонстрирует, что в замкнутом пространстве вирусные частицы не рассеиваются, а отталкиваются от внутренней стороны фюзеляжа и продолжают циркулировать в салоне воздушного судна.

Ученые выяснили, что при пятичасовом полете на Boeing 767 риск заражения в секции из семи рядов составил один к трем. На борту Boeing 737 этот показатель равнялся одному к пяти.

Специалисты пришли к выводу, что система вентиляции, предусматривающая циркуляцию воздуха внизу салона способна снизить вероятность заражения вирусом более чем на половину.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.