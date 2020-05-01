ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей в майские праздники

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ГАИ во время майских праздников проведет проверки и операции по выявлению пьяных водителей в майские праздники, сообщается в пятницу на сайте МВД РФ.

"В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Также будет усилена профилактическая работа по предупреждению нетрезвого вождения.

В МВД напоминают, что в условиях карантина необходимо минимизировать поездки на личном транспорте, выезжать только в случае крайней необходимости.

"Если такой необходимости нет, то их следует отложить до улучшения эпидемиологической ситуации и остаться дома, соблюдая режим самоизоляции", - напоминают в ведомстве.