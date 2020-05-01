Заседание межправкомиссии Россия-Иран могут перенести, заявил торгпред

ТЕГЕРАН, 1 мая – РИА Новости. Заседание межправкомиссии (МПК) России и Ирана может пройти в июне, однако возможен перенос мероприятия на более поздний срок в 2020 году, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин.
По его словам, ранее было решено провести 16-е заседание МПК в июне 2020 года в России.
"В случае невозможности проведения мероприятия в установленные сроки оно будет перенесено на более поздние даты текущего года. Онлайн-формат проведения заседания МПК пока не рассматривается", - сказал торговый представитель, отвечая на вопрос, рассматривается ли как вариант проведение мероприятия в удаленном формате из-за коронавируса.