Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день мая

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первый день мая в Москве будет облачным, без осадков, температура повысится до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура в столице плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду", - сказал Синенков.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
30 апреля, 12:25Синоптики рассказали о приходе июльского тепла в центр России