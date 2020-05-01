Московские врачи вылечили от коронавируса 5766 человек

Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото

Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Число людей, выздоровевших от Число людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции в столице, увеличилось до 5766, за сутки в Москве выздоровел ещё 631 пациент, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровел ещё 631 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5766" - сообщила Ракова.

Она напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

"Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача", - добавила заммэра.

В московских больницах созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей — инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.