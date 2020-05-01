Израильская армия отказалась комментировать сообщения об ударе по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая - РИА Новости. Армия Израиля не стала комментировать сообщения в СМИ о нанесении ее вертолетами ракетного удара по южным районам Сирии.
Сирийское государственное агентство САНА в ночь на пятницу проинформировало, что израильские военные нанесли очередной ракетный удар по южным районам Сирии. По данным агентства, удар был нанесен вертолетами армии Израиля с позиций в районе Голанских высот, всего было выпущено несколько ракет. Сообщается о материальном ущербе в результате обстрела.
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"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - сказали РИА Новости в израильской армии.
Три дня назад сирийские СМИ сообщали об авиаударах армии Израиля по объектам в сирийской провинции Дамаск. Тогда, по данным агентства, в результате обстрела погибли три мирных жителя.